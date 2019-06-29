СМИ: два человека погибли при стрельбе в Торонто

ОТТАВА, 29 июня. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в результате стрельбы на северо-западе канадского Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал Global News.

По данным полиции, пострадавшие были найдены в одном из многоквартирных домов, один из них от полученных ранений скончался на месте, второй - в больнице. Позже в больницу самостоятельно пришел третий мужчина, который также получил ранения во время стрельбы. Его жизнь вне опасности.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Имена погибших и пострадавшего не разглашаются.