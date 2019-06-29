Угроза распространения природного пожара на село Хабарное под Оренбургом снята

ТАСС, 29 июня. Угроза распространения природного пожара на село Хабарное в Оренбургской области снята. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой ГУ МЧС по региону.

Пожар начался в субботу утром на территории Казахстана, на границе с городским округом Новотроицк Оренбургской области. Затем огонь перекинулся на территорию Новотроицкого округа.

"Работы по ликвидации природного пожара продолжаются, в настоящее время угроза распространения огня на село Хабарное снята", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что существует угроза перехода огня на село Хабарное из-за быстрого распространения огня в связи с высокой температурой воздуха и сильным ветром. В городском округе Новотроицк, куда входит село, введен режим ЧС. Тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой температурой воздуха (34 градуса), а также холмистой местностью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, была проведена опашка села Хабарное, чтобы предотвратить переход пламени.

Угрозу пожара сняли также для населенного пункта Пригорное.

"Пожар мы "отбили" от населенного пункта. Пока угрозы нет. Сейчас пожар продолжается со стороны Казахстана, это не российская территория", - сказала глава администрации населенного пункта Светлана Устинова.

Она сообщила, что техника и пожарные расчеты будут дежурить всю ночь у населенного пункта, чтобы отслеживать обстановку с природным пожаром.

"Два пожарных расчета и механизированная техника останутся дежурить ночью. Все в полной боевой готовности", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ситуация может меняться очень быстро из-за сильного ветра.

В новость внесены изменения (20:40 мск) - добавлены подробности.