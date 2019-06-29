В Коми микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. В Республике Коми микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, шесть человек пострадали. Среди пострадавших трое детей восьми, девяти и 15 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.

"29 июня в 12:10 мск водитель 1959 года рождения, управляя автомашиной Ford Transit, на 32 км автодороги Сыктывкар-Ухта не справился управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием микроавтобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе дети восьми, девяти и 15 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу, у двоих детей врачи подозревают черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, один ребенок получил резаную рану и ушиб. Травмы взрослых предварительно оцениваются как незначительные", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

По информации ведомства, всего в машине находилось девять человек, включая водителя. В микроавтобусе из Сыктывкара в Ухту ехали две семьи. "Водитель в аварии не пострадал. Он сейчас отправлен на экспертизу, но визуально признаков опьянения у него нет. За год он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения на дорогах, в том числе, 16 раз - за превышение скорости. Участок дороги, где произошла авария, не является местом концентрации ДТП и аварийно-опасным, но в момент ДТП шел дождь", - уточнили в МВД по региону.

По факту аварии проводится доследственная проверка, сообщило Следственное управление СК РФ.