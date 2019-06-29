Автомобиль врезался в дерево в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП на трассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая в Московской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

"Около 19:00 мск в районе 77-го км трассы Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил съезд в кювет и столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и двое пассажиров погибли", - сказали в ведомстве.

Также получили травмы трое пассажиров. По факту случившегося проводится проверка, добавили в главке.