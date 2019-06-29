Власти Иркутской области сообщили о снижении уровня воды в городе Тулун почти до 13 м

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, до 13,06 м, сообщает администрация города на своем официальном сайте.

"Уровень воды в реке Ия на 06:00 (01:00 мск) 30 июня составил 13,06 см (-21)", - говорится в сообщении.

По данным на 23:00 мск 29 июня, уровень воды составлял 13 м 27 см при критическом уровне в 7 м.

Паводок в области начался из-за дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области- Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек.