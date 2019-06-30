Более 30 населенных пунктов Иркутской области отрезаны паводком

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Автомобильное сообщение с 33 населенными пунктами в шести районах Иркутской области отсутствует из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

"По информации инспекторов нет сообщения с населенными пунктами: Тайшетский район - семь, Чунский район - шесть, Зиминский район - два, Нижнеудинский район - семь, Тулунский район - девять, Черемховский район - два", - сообщается в информации ведомства на 09:00 (04:00 мск).

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. В 15 пунктах временного пребывания разместили 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализировали.