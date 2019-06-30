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Паводки в Иркутской области

Более 30 населенных пунктов Иркутской области отрезаны паводком

Подтопленными остаются 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Автомобильное сообщение с 33 населенными пунктами в шести районах Иркутской области отсутствует из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

"По информации инспекторов нет сообщения с населенными пунктами: Тайшетский район - семь, Чунский район - шесть, Зиминский район - два, Нижнеудинский район - семь, Тулунский район - девять, Черемховский район - два", - сообщается в информации ведомства на 09:00 (04:00 мск).

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. В 15 пунктах временного пребывания разместили 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализировали.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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