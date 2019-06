В Калифорнии тяжело ранили рэпера Slim 400

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Покушение совершено на рэпера Slim 400 в городе Комптон (штат Калифорния). 31-летний музыкант получил многочисленные огнестрельные ранения и находится в критическом, но стабильном состоянии, информировал в субботу новостной ресурс TMZ.

По его данным, Slim 400 сумел самостоятельно позвонить в полицию и сообщить о вооруженном нападении. Звонок в органы правопорядка Лос-Анджелеса поступил в пятницу около 20:30 по времени Западного побережья США (в субботу в 06:30 мск).

У TMZ пока нет проверенной информации о мотивах преступления и подробностей происшедшего. Свидетели рассказали полиции лишь то, что выстрелы последовали из салона автомобиля черного цвета, стремительно скрывшегося с места преступления.

Почти три месяца назад в США убили рэпера Эрмиса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle. 33-летний Nipsey Hussle, который номинировался на музыкальную премию Grammy, был застрелен 31 марта в принадлежавшем ему магазине одежды в Лос-Анджелесе. Еще два человека, стоявшие рядом с ним, получили ранения.

Slim 400 родился во Франкфурте-на-Майне и известен альбомом Foe Block 2015 года и синглом I Think They Lovin That. Выступает и сотрудничает с рэперами YG и Митчи Сликом.