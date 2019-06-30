Полиция возбудила дело о побоях, нанесенных режиссеру Галдановой в центре Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы разыскивают мужчину, ударившего режиссера Агнию Галданову. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"29 июня, в 01:00 мск, из медицинского учреждения пришло сообщение, что к ним обратилась гражданка с ушибами. Было принято заявление о том, что в 00:30 она, находясь в районе дома 3 по Каретном ряду, стояла на дороге и разговаривала по телефону. Мимо проходил мужчина, с которым у потерпевшей завязалась словесная перепалка, и он ее ударил", - сказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Полиция ведет розыск мужчины.