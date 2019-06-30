На Эльбрусе погиб альпинист из Ирландии

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус, сообщил ТАСС заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Один из запросивших помощи МЧС альпинистов из Ирландии погиб. Его тело спасатели спустили на поляну Азау и передали правоохранительным структурам. Остальные пятеро членов группы живы, их осматривают врачи", - сказал Хаджиев.

Он также сообщил, что четверо россиян, заблудившихся на склоне Эльбруса, благополучно спустились на поляну Азау, медицинская помощь им не потребовалась.

Как отмечается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии, причиной гибели ирландского туриста стала, по предварительным данным, сердечная недостаточность.

По состоянию на 18:20 мск, отмечается в сообщении, поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Спасателями были обнаружены туристы на высоте 5,2 тыс. м. В 17:50 мск в ходе выполнения спуска туристов на высоте 3,5 тыс. м умер член тургруппы из Ирландии 1979 года рождения. Как сообщается, предположительно, причиной этому стала сердечная недостаточность.

Тело альпиниста спустили в поселок Терскол, где оно было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Остальных членов группы доставили на поляну Азау, в медпомощи они не нуждаются.

К поисково-спасательной операции привлекались семеро сотрудников Эльбрусского-высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Как пояснил ТАСС замначальника отряда Альберт Хаджиев, туристы были зарегистрированы у спасателей.

Как пояснил ТАСС замначальника отряда Альберт Хаджиев, группа ирландцев, которых, по уточненным данным, было пятеро, совершала восхождение на вершину с северной стороны Эльбруса. Туристы были зарегистрированы в Северо-Кавказском поисково-спасательном отряде. Они провели около двух суток на седловине Эльбурса, а маршрут должен был завершиться спуском на поляну Азау 1 июля.

Ранее сообщалось, что в 13:30 мск 30 июня шестеро ирландцев и четверо россиян запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря. Причиной нештатной ситуации стала плохая погода. Российская группа туристов поднималась на гору с северной стороны и из-за плохой видимости, перепутав маршрут, стала спускаться по южному склону. По дороге они встретились с ирландской группой и вместе запросили помощи у спасателей.