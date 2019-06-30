СК попросил передать ему дело об избиении режиссера Галдановой в центре Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичный главк Следственного комитета попросил передать ему расследование дела об избиении режиссера Агнии Галдановой в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

"По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по городу Москве", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел около дома 3 на улице Каретный Ряд в 00:30 субботы. В заявлении, принятом полицией, указывалось, что неизвестный мужчина ударил женщину после словесной перепалки. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"), ведется розыск мужчины.