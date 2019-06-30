Спасатели МЧС выносили людей из затопленных домов в Иркутской области на руках

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России, работающие в зоне наводнения в Иркутской области, спасали людей из затопленных домов не только с помощью вертолетов, но и выносили их на руках. Об этом рассказали ТАСС в воскресенье в оперативном штабе.

"Не все жители соглашались на эвакуацию, многие оставались в домах, но когда вода поднялась на два метра, многим понадобилась помощь спасателей. Людей эвакуировали с крыш. Спасатели на руках выносили их и уже на лодках доставляли на сушу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом были, в частности, спасены несколько семей в деревне Шиткино Тайшетского района, которые ожидали помощи на крышах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, к ликвидации последствий стихии привлечены в общей сложности более 1,3 тыс. человек, почти 300 единиц техники, 58 плавсредств, в том числе более 400 человек, 66 единиц техники и 48 плавсредств от МЧС. Также в работах задействованы четыре воздушных судна министерства.

Для эвакуированных людей развернуты пункты временного размещения. В настоящий момент в 15 из них находятся свыше 1,3 тыс. человек, в том числе 335 детей.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. С 25 июня были подтоплены более 4 тыс. домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек. По данным МЧС, погибли пять человек, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.