В Подмосковье задержали мужчину, выкопавшего на кладбище 2,5 кг наркотиков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину с 2,5 кг наркотика МДМА (также широко известен как экстази), которые он выкопал на кладбище под подмосковным городом Клин, сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, неоднократно судимого 32-летнего жителя Адыгеи задержали близ муниципального кладбища в деревне Голенищево.

"В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками в количестве более 4,5 тыс. штук. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом МДМА ("экстази") общей массой около 2,5 кг",- сказала Петрова.

Задержанный, рассказала она, заявил, что неизвестный прислал ему на мобильный телефон подробную инструкцию о местонахождении тайника с наркотиками. После этого мужчина на своей машине приехал по указанному адресу, пробрался на кладбище и под указанным в инструкции деревом выкопал два свертка с таблетками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). За это может грозить до 20 лет лишения свободы.