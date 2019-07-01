После схода воды на правой стороне Тулуна восстановили электроснабжение

ТАСС, 1 июля. Электроснабжение правобережной стороны подтопленного города Тулун в Иркутской области восстановили, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"На правой стороне Тулуна, кроме затопленных территорий, восстановлено электроснабжение. Об этом сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил мэр Тулуна Юрий Карих. Около 2 тыс. человек обеспечены электричеством. По левому берегу более 20 многоэтажных домов пока обесточены", - говорится в сообщении.

По словам главы города, которые приводятся на сайте, остаются затопленными три подстанции. В ближайшее время к подаче электроэнергии должны подключиться еще четыре дома. На территориях, с которых сошла вода, убирают мусор. Дорожные службы работают над восстановлением моста через реку Азейка, на противоположной стороне которого находится бензоколонка.

По информации городской администрации, в Тулуне было подтоплено более 1 тыс. жилых домов, ряд социальных объектов. Затоплен водозабор и 6 километров трассы "Сибирь". Ожидается, что снижение уровня воды в реке Ие, подтопившей город с населением почти 42 тыс. человек, будет продолжаться не менее двух дней.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.