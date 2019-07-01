В ходе конфликта между рабочими на Тенгизе пострадали более 40 человек

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 40 человек обратились за медицинской помощью после конфликта между рабочими в вахтовом поселке Тенгиз Атырауской области Казахстана 29 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Тенгизшевройл" (ТШО).

"29 июня на строительной площадке завода третьего поколения проекта будущего расширения [ЗТП ПБР] между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали работники подрядных организаций. В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации Атырауской области сообщили, что за медицинской помощью в результате конфликта обратились 30 человек.

"Соответствующие государственные и правоохранительные органы были оповещены должным образом, представители которых прибыли на объект для обеспечения безопасности всего персонала в Тенгизе. Работы на строительной площадке ЗТП ПБР временно приостановлены. Работы будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты ПБР, работают в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что департамент полиции Атырауской области Казахстана начал досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз. По данным администрации Атырауской области, в поселке Тенгиз произошел бытовой конфликт между местными и иностранными рабочими компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore. Местные рабочие выразили недовольство публикацией фотографии в WhatsApp гражданина Ливии, на которой он позирует с девушкой-казашкой, назвав эту фотографию непристойной. Представители администрации области встретились с рабочими, провели беседу о недопустимости эскалации бытового конфликта, а также обсудили вопрос организации труда на месторождении.