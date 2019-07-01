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Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до шести

В больнице через неделю после аварии умерла девочка

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Ребенок умер в больнице через неделю после крупного ДТП в Забайкальском крае, число его жертв увеличилось до шести, сообщили в понедельник журналистам в региональном управлении МВД.

В Читинском районе Забайкальского края 22 июня столкнулись две иномарки, одна из которых выехала на встречную полосу. Четыре человека погибли на месте. Пятеро, в том числе двое детей, были госпитализированы. Позже один взрослый умер в больнице.

"Несовершеннолетняя девочка, попавшая в ДТП между Читой и Арахлеем, скончалась от полученных травм 1 июля", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Остальные пострадавшие, двое взрослых и еще один ребенок, идут на поправку, добавили в управлении МВД.

Как сообщалось ранее, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

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