Экс-главу УФАС Дагестана приговорили к пяти годам колонии за взятку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы признал виновным в получении взятки в 2,5 млн рублей и приговорил к пяти годам бывшего руководителя дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России Кубасая Кубасаева.

"Признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и назначить наказание в виде пяти лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей ", - сказал судья.

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора, Кубасаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2013-2015 годах "подсудимый получил от директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" Шамиля Кадиева взятки в виде денег в размере 2 млн рублей, а также иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье). Со своей стороны он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" аукционов на право заключения государственных контрактов".

Факт получения взятки удалось выявить следователю во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и иных лиц. "С учетом того, что это преступление не связано с преступлениями, в совершении которых обвиняются другие дагестанские чиновники, уголовное дело в отношении Кубасаева было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Также необходимо отметить, что Верховным судом была изменена подсудность, и данное дело рассматривалось Лефортовским районным судом города Москвы", - сказала представитель СК.