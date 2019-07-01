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Шесть человек пострадали под Псковом при столкновении грузовика с тепловозом

ДТП произошло на железнодорожном переезде

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении локомотива и грузовика на железнодорожном переезде в Себежском районе Псковской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"ДТП произошло в 11:20 мск в Себежском районе, в деревне Кузнецовка, на железнодорожном переезде [столкнулись] грузовик DAF и маневровый тепловоз. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек из локомотива", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего", - уточнил представитель ведомства.

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