Мексиканский город Гвадалахара оказался под ледяными завалами

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Мексиканский город Гвадалахара (штат Халиско), расположенный на западе страны, оказался в минувшие выходные дни под ледяными завалами в результате обрушившегося на него сильного града. По свидетельству газеты "Универсаль", были повреждены в общей сложности более 200 домов и 50 автомобилей, повалены десятки деревьев, блокировано движение на многих улицах.

Как отметили представители метеослужбы, местами высота ледяных завалов превышала 1 м. Согласно предварительным данным властей, никто из жителей города не пострадал.

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро написал в Twitter, что "никогда не видел чего-либо подобного в Гвадалахаре". "Посмотрите на град, больше похожий на снегопад, и задайтесь вопросом, действительно ли в настоящее время происходит изменение климата на планете. Мы ранее не сталкивались с подобными природными явлениями", - подчеркнул он.

Удивлению горожан не было предела, учитывая высокую температуру воздуха, которая в последние дни держится в Гвадалахаре на уровне 27-28 градусов по Цельсию.

К ликвидации последствий удара стихии пришлось привлечь подразделения военнослужащих. К настоящему моменту удалось очистить около 70% территории, заваленной льдом.