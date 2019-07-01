В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за избиения подростка полицейскими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено в Петербурге по факту избиения подростка сотрудниками полиции. Об этом в понедельник журналистам сообщили в юридической организации "Зона права", в которой работает адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевший стороны.

"В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников ОМВД. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия", - сказали в организации.

По данным адвоката, 28 июня полицейские нанесли 17-летнему жителю Петербурга несколько ударов резиновой дубинкой. В "Зоне права" также отметили, что, по словам матери подростка, в этот день ее сын ушел в магазин, сотрудница которого заподозрила его в краже, в связи с чем на место и были вызваны правоохранительные органы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, следственное управление пока не комментирует данную ситуацию. В региональном управлении МВД на текущий момент изучают информацию по этому делу.