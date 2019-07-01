Правозащитники заявили, что сотрудники ИК-1 записывали разговоры адвоката с подзащитными

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат потерпевшего в деле о пытках в ИК-1 Ярославля экс-заключенного Евгения Макарова Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет России с заявлением о преступлении. По ее данным, сотрудники ИК-1 вели тайные записи ее разговоров с подзащитными, сообщила она ТАСС.

"Мы обратились в Следственный комитет России через интернет-приемную. Обратились именно туда, потому что основное расследование ведет СК России, именно в рамках этого дела (об избиении Макарова в ИК-1 - прим. ТАСС) эксперты установили удаленные записи с техники, которая была изъята в колонии. Среди этих восстановленных записей как раз и была обнаружена аудиозапись нашего разговора с Евгением Макаровым 4 июля 2017 года после его избиения. Это незаконные оперативно-разыскные мероприятия в отношении адвоката, которые могут вестись только с судебного решения, это превышение должностных полномочий", - сказала Бирюкова.

По словам адвоката, также была обнаружена стенограмма ее встречи в ИК-1 с подзащитными Русланом Вахаповым, фигурантом "болотного дела" Иваном Непомнящих и Макаровым после их жалоб на избиения в колонии в апреле 2017 года. Бирюкова сообщила, что встречи проводились не в помещении для общения с адвокатом, а в комнате краткосрочных свиданий, адвокат говорила с подзащитными через стекло по телефону. По словам Бирюковой, в начале записи ее разговора с Макаровым слышно, как голос, похожий на голос арестованного фигуранта дела о пытках в ИК-1 Сипана Мамояна, говорит: "Макар, адвокат", то есть сообщает, чей разговор записывается.

Бирюкова также сообщила о записи разговоров в колонии Ярославля в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Я думаю, что это общая практика по всем исправительным учреждениям и СИЗО, особенно, когда дело громкое. Записывают на всякий случай, чтобы суметь предпринять контрдействия, если вдруг что-то пойдет не так", - сказала Бирюкова.

В УФСИН России по Ярославской области ТАСС сообщили, что не могут комментировать ситуацию, пока идет работа следствия.