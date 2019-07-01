Пять человек пострадали в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Трое детей и двое взрослых пострадали при столкновении двух автомобилей на кольцевой автодороге (КАД) в Красносельском районе Петербурга в понедельник днем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"В результате ДТП пострадали пять человек: водитель КIA Sorento (мужчина 1972 года рождения), водитель Renault Duster (женщина 1958 года рождения) и трое детей в возрасте 10, 12 и двух лет", - сказали в управлении.

Авария произошла на 79-м км КАД в Красносельском районе Петербурга. По данным УГИБДД, все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.