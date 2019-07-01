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Паводок в Иркутской области

Губернатор Иркутской области опроверг информацию о второй волне паводка в регионе

Сергей Левченко отметил, что идет снижение уровня воды на всех реках

ТАСС, 1 июля. Информация о второй волне паводка, которая должна прийти в Иркутскую область, беспочвенна.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Информация о второй волне паводков беспочвенна, никаких предпосылок для этого нет. В настоящее время на всех реках идет снижение уровня воды, и в ближайшее время он понизится еще на 70-100 см. Обстановка стабилизируется", - написал губернатор, сославшись на начальника ФГБУ "Иркутское УГМС" Азата Насырова.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичПаводок в Иркутской области
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