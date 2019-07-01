Пострадавший в массовой драке в Чемодановке мужчина переведен на самостоятельное дыхание

ТАСС, 1 июля. Мужчина, госпитализированный в реанимацию после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, переведен на самостоятельное дыхание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки один человек погиб, четверо получили ранения. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У мужчины положительная динамика, его готовят к переводу из реанимации в общую палату. Он дышит самостоятельно", - отметила собеседница агентства.