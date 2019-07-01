В полиции назвали имя сотрудника, погибшего при нападении на блокпост в Чечне

ТАСС, 1 июля. Представитель полиции Кузбасса погиб во время нападения на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу ТАСС сообщили, что на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный подошел к сотруднику временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Сотрудник ВОГОиП от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь. СК возбудил уголовное дело по факту нападения на блокпост.

"1 июля при исполнении служебных обязанностей во время командировки на Северном Кавказе погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников. На контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован. Кузбасский полицейский от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", - говорится в сообщении.

Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. В 2011 году поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Все восемь лет отдал работе в ППС. По данным ГУ МВД по региону, семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.