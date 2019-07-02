Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 2 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло примерно в 01:45 мск во вторник. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил наезд на опору наружного освещения.

"Погибли 20-летний водитель автомобиля Chery Amulet и его пассажирки в возрасте 19 и 20 лет. Еще один пассажир данного автомобиля, 20-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - сообщила пресс-служба полиции.