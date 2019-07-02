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Двое обвиняемых в убийстве Калмановича останутся под стражей до 28 сентября

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 28 сентября срок содержания под стражей уроженцев Ингушетии Батыра Тумгоева и Али Белхороева, обвиняемых в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 28 сентября меры пресечения в виде содержания под стражей Тумгоева и Белхороева", - сказала собеседница агентства.

Тумгоев был ранее судим и амнистирован.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года в Москве. Нападавшие открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу автомобиля, в котором находился Калманович, в него выстрелили не менее 20 раз, его водитель был ранен.

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