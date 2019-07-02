За два года в ДТП в России пострадали 430 тыс. человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 430 тыс. человек пострадали в ДТП в России за последние два года. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по вопросам безопасности дорожного движения.

"Только за предыдущие два года в нашей стране произошло свыше 4,5 млн ДТП, в том числе порядка 340 тыс. - с пострадавшими. В них погибли 37 тыс. человек, в их числе 1,3 тыс. детей, ранены 430 тыс.", - привел Буксман данные статистики. При этом большинство трагедий на дорогах происходит по вине самих водителей.

По словам Буксмана, в результате выезда на полосу встречного движения за два года погибли 9,5 тыс. человек или 25,6% от общего количества погибших на дорогах страны. Несоблюдение ПДД участниками движения стало причиной смерти более чем 30 тыс. человек (81% от числа погибших).

Водители, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, стали участниками ДТП, в которых погибли 4,5 тыс. человек и 22 тыс. ранены.

За последние 10 лет прокуроры направили в суды 80 тыс. заявлений о прекращении действия права управления транспортным средством, лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом и имеющих психические расстройства. Почти все они удовлетворены, сказал первый замгенпрокурора.

По его словам, допуск к управлению автомобилем таких лиц стал возможен из-за отсутствия надлежащего взаимодействия между МВД и Минздравом, своевременного обмена информацией о наличии у таких лиц медицинских противопоказаний. При том, что Генпрокуратурой неоднократно поднимался вопрос о необходимости внедрения такой базы данных, "ее создание уже много лет не выходит за рамки обсуждения", заметил Буксман.

Проблемы с подготовкой

Прокуроры в ходе проверки выявили многочисленные нарушения в работе автошкол как минимум в 20 регионах РФ, добавил Буксман.

По его словам, высокий уровень аварийности на дорогах связан с начинающими водителями, по вине которых в прошлом году было совершено почти 10 тыс. ДТП. "В этой связи Генеральной прокуратурой прокурорам субъектов РФ было поручено проверить работу автошкол. По итогам этих проверок пресечены многочисленные нарушения законодательства в их деятельности", - отметил Буксман.

В частности, в Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Пензенской областях и других регионах выявлено несоответствие учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям. "Существенные упущения в организации учебного процесса в автошколах устранены после вмешательства прокуроров в Татарстане, Тыве, Алтайском крае, Ивановской, Курской, Нижегородской, Омской, Орловской, Тамбовской областях", - добавил замгенпрокурора.