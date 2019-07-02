Последствия паводка в Иркутской области. Фото

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

29 июня уровень реки Ия достиг максимума — 13,87 метра при критической отметке в 7 метров уровня воды, после чего начался постепенный спад. На данный момент уровень воды снизился до 9 метров.

Количество затопленных из-за паводка домов в Тулуне превысило три тысячи, сообщается во вторник в официальной группе администрации города "ВКонтакте".