Уровень воды в иркутской реке Ия снизился до 9 метров

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия, из-за паводка на которой нанесен ущерб городу Тулун в Иркутской области, снизился до 9 метров, сообщается во вторник в официальной группе администрации города в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что при критической отметке в 7 метров уровень воды в реке Ие днем в субботу, 29 июня, достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался постепенный спад.

"Уровень воды в реке Ия на 14:00 часов [по местному времени] 2 июля составил 900 см, [опустившись на 10 см]", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более двух тысяч человек.