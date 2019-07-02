Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

"На месте ДТП от полученных травм умерли два человека, еще пятеро пострадали, их осматривают врачи скорой помощь", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в районе дома номер 33 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение пяти автомобилей, в том числе такси, семь человек пострадали. Пострадавшие, в числе которых, по его словам, был ребенок, оказались заблокированы в искореженных машинах. По словам собеседника агентства, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

В районе ДТП образовалась пробка от Минской улицы до Третьего транспортного кольца, перекрыты три полосы дороги из четырех, движение осуществляется по крайней правой полосе.