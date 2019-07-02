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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР

Никто из журналистов не пострадал
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© Александр Кравченко/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Об этом во вторник сообщил телеканал "Россия-24".

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"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении. - Никто из членов съемочной группы не пострадал".

"Журналисты отправились снимать последствия ночного и утренних обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из минометов", - уточняется в сообщении.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что журналисты ВГТРК попали под снайперский обстрел на окраине Донецка, в селе Спартак. Тогда так же обошлось без жертв. В МИД РФ заявляли, что это нападение не должно остаться безнаказанным.

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