Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Об этом во вторник сообщил телеканал "Россия-24" .

"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении. - Никто из членов съемочной группы не пострадал".

"Журналисты отправились снимать последствия ночного и утренних обстрелов, и в этот момент с украинской стороны начали стрелять из минометов", - уточняется в сообщении.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что журналисты ВГТРК попали под снайперский обстрел на окраине Донецка, в селе Спартак. Тогда так же обошлось без жертв. В МИД РФ заявляли, что это нападение не должно остаться безнаказанным.