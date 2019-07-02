Глубоководный аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глубоководный научно-исследовательский аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске, идет расследование происшествия под руководством главкома ВМФ.

Гибель моряков при пожаре на глубоководном аппарате. Главное

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Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - сообщили в Минобороны.

Жертвами возгорания стали 14 моряков.