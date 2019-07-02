Корреспондент ВГТРК раскрыл детали обстрела съемочной группы в Донбассе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обстрел украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК в Донбассе во вторник происходил в районе поселка Александровка, где проживают мирные жители. Об этом сообщил ТАСС свидетель инцидента, корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

"Был обстрел жилого массива, это не линия передовой, там и сейчас живут люди, обстрел был по домам. Нас спасло только то, что мы находились на возвышенности, примерно 70 м, а мина попала ниже - примерно 30 м. Осколки прошли по возвышенности, нас не зацепило таким образом", - сказал журналист, добавив, что пострадавших в инциденте не было.

По словам Руденко, на членах съемочной группы были каски и бронежилеты, на которых была видна символика "пресса". "На это место мы не планируем возвращаться, потому что там небезопасно. Но, естественно, если будут повторяться обстрелы, мы будем выезжать на места, по которым будут стрелять украинские силовики, так как это наша работа, мы не можем этого не делать", - отметил он.

Как рассказал корреспондент, ранее в 04:55 мск по этому же месту также был открыт огонь и был ранен мирный житель, который сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Донецка. "Он получил осколочное ранение в область живота, рук и ног", - пояснил Руденко. Съемочная группа ВГТРК прибыла на место, где произошел обстрел, чтобы "зафиксировать разрушения, которые причинили украинские силовики жилым домам и строениям".

Журналист подчеркнул, что за время работы на территории Донбасса его съемочная группа попадает под обстрел уже далеко не первый раз. "Украинские силовики стреляют, не стесняясь, что находится пресса на территории, куда они могут достать своими орудиями. Для журналистов здесь это уже обыденность, никого не удивляет тот факт, что журналисты попадают под обстрел на территории Донбасса", - сказал Руденко.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что журналисты ВГТРК попали под снайперский обстрел на окраине Донецка, в селе Спартак. Тогда также обошлось без жертв. В МИД РФ заявляли, что данное нападение не должно остаться безнаказанным.