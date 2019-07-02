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МВД установило личность напавшего на блокпост в Чечне

Им оказался уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев
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© Елена Афонина/ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские установили личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

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Об этом сообщил глава регионального МВД Руслан Алханов на совещании в правительстве.

"Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев", - сказал он.

Алханов также отметил, что вопросам профилактики и пресечения преступлений экстремистского и террористического характера в регионе уделяется пристальное внимание. "В этом направлении уже есть конкретные результаты. Установлены 39 преступлений экстремистской и террористической направленности. По каждому из них проводится уголовное производство. В соответствии с вашим поручением в дальнейшем мы усилим оперативную работу и будем делать основной упор на недопущение преступлений подобного характера", - сказал он, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Нападение на блокпост произошло 1 июля. В результате инцидента погиб сотрудник полиции. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем. 

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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