МВД установило личность напавшего на блокпост в Чечне

Об этом сообщил глава регионального МВД Руслан Алханов на совещании в правительстве.

"Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев", - сказал он.

Алханов также отметил, что вопросам профилактики и пресечения преступлений экстремистского и террористического характера в регионе уделяется пристальное внимание. "В этом направлении уже есть конкретные результаты. Установлены 39 преступлений экстремистской и террористической направленности. По каждому из них проводится уголовное производство. В соответствии с вашим поручением в дальнейшем мы усилим оперативную работу и будем делать основной упор на недопущение преступлений подобного характера", - сказал он, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Нападение на блокпост произошло 1 июля. В результате инцидента погиб сотрудник полиции. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем.