СЖР встревожен обстрелом журналистов ВГТРК в Донбассе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) встревожен участившимися случаями атак на российских журналистов, работающих в зоне конфликта в Донбассе, Союз оповестил об обстреле группы ВГТРК международных партнеров. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"Мы, безусловно, обеспокоены той ситуацией, когда атаки, нападения на наших журналистов, не исключено, что прямые обстрелы наших журналистов, освещающих ситуацию на Донбассе, участились, - сказал собеседник ТАСС. - Мы будем внимательно контролировать эту ситуацию. Мы оповестили о случившемся наших международных партнеров. Любой акт нападения, любой акт агрессии на журналистов - это попытка пресечь основную функцию журналистов, задачу передачи ими альтернативной точки зрения и информации о том, что происходит в горячих точках обществу, причем по обе стороны конфликта".

В СЖР выразили надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.

Как рассказал ТАСС корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, обстрел украинскими силовиками съемочной группы в Донбассе во вторник происходил в районе поселка Александровка, где проживают мирные жители. По словам Руденко, на членах съемочной группы были каски и бронежилеты, на которых была видна символика "пресса". В результате атаки журналисты не пострадали.