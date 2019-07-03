Мутко: в Иркутской области без света остаются 8,4 тыс. человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пятнадцать населенных пунктов пострадавшей от паводка Иркутской области, в которых живут 8,4 тыс. человек, остаются без энергоснабжения. Об этом сообщил в среду вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на совещании по ликвидации ЧП.

"Без энергоснабжения остаются 15 населенных пункта, где живет 8,4 тыс. человек", - сказал Мутко.

Он отметил, что нужно начинать вывозить людей из пунктов временного размещения (ПВР). "Надо вывозить людей из ПВР. Посмотрите, коллеги, возможности вывоза. 730 человек сейчас размещены в ПВР. Надо быстрее решать этот вопрос", - добавил вице-премьер.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленным около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.

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