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Дело об избиении заключенного в ярославской колонии

Адвокат избитого в ярославской колонии заключенного сообщила о завершении следствия

По словам Ирины Бирюковой, материалы дела занимают около 20 томов

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении бывшего заключенного Евгения Макарова летом 2017 года в ИК-1 Ярославля. Об этом ТАСС сообщила юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

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Летом 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в ИК-1 Ярославля. Инцидент произошел летом 2017 года, сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли заключенного Макарова.

"Предварительное следствие завершено, получилось не менее 20 томов. Обвиняемые сейчас знакомятся с материалами. Эпизоды выделены в отдельные дела, завершено следствие именно по инциденту с Макаровым летом 2017 года", - сказала Бирюкова.

По ее словам, по данному делу проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев.

Адвокат считает, что ознакомление с материалами дела будет идти не менее двух месяцев. "По самым оптимистичным прогнозам, к сентябрю начнется суд", - сказала Бирюкова.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые удалось выявить следствию, проходят 20 фигурантов: 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде. "По нашим данным, сейчас это четыре больших дела", - сказала Бирюкова.

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РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
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