Экс-чиновник администрации Сочи признан виновным в халатности и освобожден в зале суда

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Суд признал бывшего директора департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова виновным в халатности, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации регионального СК РФ, в ноябре 2012 года администрация Сочи приобрела 26 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После осмотра недвижимости специальная комиссия обнаружила в ней дефекты и нарушения требований к жилым помещениям, которые представляли опасность для жизни и здоровья людей и делали квартиры непригодными для проживания.

"Данные обстоятельства являлись основанием для расторжения заключенных контрактов, однако Пермяков дал указание подчиненным сотрудникам оплатить приобретение данных помещений. В результате противоправных действий чиновника краевому бюджету причинен ущерб более чем 28 млн рублей, а также нарушены права 26 граждан на жилище. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Пермякову. Он признан виновным в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах края, с учетом нахождения Пермякова во время следствия под стражей и под домашним арестом суд принял решение освободить его от дальнейшего отбытия наказания.

Октябрьский районный суд Краснодара поместил Пермякова под домашний арест в апреле 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. В марте 2019 года уголовное дело было направлено в суд, экс-чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Во время судебного процесса дело было переквалифицировано.