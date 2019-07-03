Напавшему на журналиста главе района в Хакасии предъявлено обвинение

Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Зайцев был впоследствии лишен членства в "Единой России".

ТАСС, 3 июля. Главе Ширинского района (Хакасия) Сергею Зайцеву, ранее напавшему в своем рабочем кабинете на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина, предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия предъявлено обвинение главе муниципального образования Ширинский район Сергею Зайцеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом")", - говорится в сообщении. В ходе предварительного следствия Зайцев свою вину не признал и от показаний отказался.

Также в отношении Зайцева было возбужденно уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его подозревают, что он переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был передан в дар другому человеку, администрация района арендовала этот участок у новых собственников с 2010 по 2017 год, а потом выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали. В апреле этого года суд в Черногорске признал Зайцева виновным в халатности, вместе еще с тремя муниципальными чиновниками его приговорили к 4,5 года колонии-поселения, но он бы амнистирован.