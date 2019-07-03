Присяжные признали виновными предполагаемых убийц старейшей работницы Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде вынесла вердикт трем фигурантам дела об убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной, признав их виновными и не заслуживающими снисхождения. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Галины Гусейновой и Сеника Нарояна, а также Размика Акобяна. Коллегия присяжных, ответив на 10 вопросов, признала фигурантов единодушно виновными и не заслуживающими снисхождения", - говорится в сообщении.

Тело старейшей работницы Мариинского театра обнаружили в квартире одного из домов по Варшавской улице 21 ноября 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух граждан Армении - Рамзика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая была сиделкой убитой. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, п. п. "а, в" ч. 4 ст. 162, п. п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Разбой", "Убийство").

Из материалов дела следует, что Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за Ниной Мациной и была осведомлена о наличии у нее денег и ценного имущества. По версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в квартиру сотрудницы Мариинского театра, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой. Злоумышленники избили потерпевшую, похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей, после чего задушили Нину Мацину.

В пресс-службе Мариинского театра рассказали, что Мацина работала в библиотеке театра. С блокадных времен она служила переписчиком нотных материалов.