Bloomberg: пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тыс. бочек виски

ТАСС, 3 июля. Пожар на складе компании по производству виски Jim Beam Bourbon в штате Кентукки уничтожил около 45 тыс. бочек напитка (около 7 млн л). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, убыток компании может составлять до $300 млн. По словам представителя Jim Beam Bourbon, пожар уничтожил "относительно молодой виски". "Учитывая возраст напитка, инцидент не повлияет на доступность Jim Beam для потребителей", - отметил он.

Как отмечает Bloomberg, возгорание на складе пока не ликвидировано. По данным агентства Associated Press, пожар мог возникнуть из-за удара молнии.