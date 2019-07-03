{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тыс. бочек виски

Убыток компании может составлять до $300 млн

ТАСС, 3 июля. Пожар на складе компании по производству виски Jim Beam Bourbon в штате Кентукки уничтожил около 45 тыс. бочек напитка (около 7 млн л). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, убыток компании может составлять до $300 млн. По словам представителя Jim Beam Bourbon, пожар уничтожил "относительно молодой виски". "Учитывая возраст напитка, инцидент не повлияет на доступность Jim Beam для потребителей", - отметил он.

Как отмечает Bloomberg, возгорание на складе пока не ликвидировано. По данным агентства Associated Press, пожар мог возникнуть из-за удара молнии.

Теги
США
В Москве по делу о взяточничестве арестован врио замначальника ОМВД "Митино"
Евгения Щеглова арестовали на два месяца
Читать полностью