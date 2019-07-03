NBC: упавший мусоровоз заблокировал выезд из туннеля в Нью-Джерси

ТАСС, 4 июля. Не менее 17 человек пострадали в среду в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, пострадали шофер и его напарник в мусоровозе, а также люди, ехавшие в трех легковых автомобилях и в одном автобусе непосредственно перед точкой падения. Состояние по крайней мере трех из пострадавших оценивается как критическое.

Власти на данный момент подтверждают тяжелое ранение одного человека. "Региональный отдел дорожно-транспортных происшествий проводит расследование крупной аварии в городе Юнион-Сити в округе Хадсон в штате Нью-Джерси. Мы устанавливаем количество пострадавших, но можем уже подтвердить, что один человек находится в критическом состоянии. Жертв нет", - информировала в своем Twitter прокурор округа Хадсон Эстер Суарес.

Мусоровоз по неустановленной пока причине сорвался с переезда, расположенного над выездом из туннеля. На это указывают фотографии, размещенные на сайте телеканала.

ДТП привело к перекрытию движения транспорта из города Нью-Йорк по туннелю в штат Нью-Джерси. Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси объявило о временном закрытии автобусного терминала, расположенного в Нью-Йорке около въезда в туннель. Наземный транспорт в направлении Нью-Джерси перенаправляется в соседний туннель Холланд-таннел и по мосту имени Джорджа Вашингтона.