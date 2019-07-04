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Открытое горение ликвидировали на складе в Краснодаре

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал
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© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Открытое горение на площади в 1200 кв. м ликвидировали в складском помещении в Краснодаре, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:07 мск - ликвидация открытого горения на площади 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожар произошел на территории шинного завода. Жители сообщают о густом черном дыме, распространяющемся с этой территории.

Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск. К тушению огня привлекли 73 человека и 22 единицы техники.

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