Открытое горение ликвидировали на складе в Краснодаре

ТАСС, 4 июля. Открытое горение на площади в 1200 кв. м ликвидировали в складском помещении в Краснодаре, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:07 мск - ликвидация открытого горения на площади 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожар произошел на территории шинного завода. Жители сообщают о густом черном дыме, распространяющемся с этой территории.

Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск. К тушению огня привлекли 73 человека и 22 единицы техники.