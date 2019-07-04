Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения "Газели" и "КамАЗа" в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщается в четверг на странице республиканского МВД в Instagram.

"4 июля 2019 года в 03:05 мск на 393-м км федеральной автодороги Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе 20-летний житель Рутульского района, управляя автомашиной "Газель", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "КамАЗ" под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП водитель "Газели" и его пассажир, 48-летний мужчина, также проживающий в селении Гельмец, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель "КамАЗа" и двое его пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в Центральную районную больницу Бабаюрта.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Полицейским предстоит установить все обстоятельства происшествия", - заключили в МВД.