КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Кровля пятиэтажного дома загорелась в Краснодаре, проводится эвакуация. Об этом в четверг журналистам сообщили в региональном главке МЧС.

"Установлено, что происходит горение кровли. Проводится эвакуация. Площадь пожара составляет 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 100 кв. м.

На месте работают 24 единицы техники и 84 человека личного состава, развернут оперативный штаб.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщил журналистам мэр города Евгений Первышов, всего в доме прописаны 89 человек. "Всех направляют в 12-й лицей, где развернут пункт временного размещения", - заявил мэр.

"Сложность заключается в том, что двойное перекрытие, очаг внутри. Сейчас главное - локализация", - сказал представитель штаба пожаротушения. Он отметил, что возгорание произошло на чердаке.

В новость внесены изменения (14:34 мск) - добавлен комментарий представителя штаба пожаротушения.