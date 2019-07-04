AFP: суд Монако рассмотрит ходатайство Бувье о закрытии дела по иску Рыболовлева

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Суд Монако должен приступить в четверг к рассмотрению ходатайства швейцарского торговца произведениями искусства Ива Бувье, требующего прекратить из-за нарушения процедур рассмотрение дела, возбужденного против него по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Иск был подан Рыболовлевым в 2015 году после того, как он счел, что в качестве посредника Бувье неоднократно обманывал его в предыдущие 10 лет, завышая цены на картины. Всего было продано 37 произведений крупнейших художников-авангардистов начала XX века. Россиянин при этом, по его утверждениям, переплатил в общей сложности около €1 млрд.

Как заявил в четверг адвокат Бувье Франк Мишель, он и его клиент "указывают на несостоятельность всей процедуры судебных действий по данному делу о передаче картин". "Она была осуществлена в аномальных и шокирующих условиях, констатации чего мы и добиваемся со стороны суда", - подчеркнул он.

По его мнению, "суду следует сосредоточиться на вопросе о коррупции [должностных лиц Монако] в рамках данного разбирательства". Адвокат в связи с этим напомнил, что судья Эдуар Левро, который вел это дело, "был отстранен именно в тот момент, когда собранные сведения стали слишком компрометирующими".

В 2015 году вскоре своего задержания полицией Монако по иску Рыболовлева Ив Бувье сам выступил с ответным иском, обвиняя россиянина в подкупе местных высокопоставленных чиновников с целью оказания давления на следствие. В результате начатого по данной линии расследования Рыболовлеву в 2017 году были предъявлены обвинения во вмешательстве в частную жизнь. Это было связано с компрометирующей Бувье аудиозаписью, тайно сделанной адвокатом россиянина Татьяной Бершедой во время разговора с помощницей швейцарского бизнесмена.

В 2018 году в отношении Рыболовлева были выдвинуты новые обвинения. На этот раз миллиардера обвинили в активной коррупции и торговле влиянием. Как сообщил в четверг адвокат Бувье, заседание суда пройдет в Монако в четверг в закрытом режиме.