Суд оставил под стражей до конца августа полковника ФСБ Черкалина по делу о коррупции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) в четверг признал законным продление до 24 августа срока содержания под стражей начальнику отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ полковнику Кириллу Черкалину, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении жалобы защиты на продление срока содержания Черкалина под стражей отказать", - огласил постановление судья.

Защита просила суд перевести Черкалина под домашний арест. "Считаем содержание Черкалина под стражей излишне суровой мерой пресечения, прошу перевести его под домашний арест", - сказал адвокат Владимир Михайлов.

Сам Черкалин никак не прокомментировал свою позицию по выдвинутым обвинениям, попросив лишь о переводе под домашний арест.

В свою очередь следователь сообщил суду, что только содержание Черкалина под стражей позволит успешно завершить сбор доказательств. "Позиция следствия состоит в том, что содержание под стражей является единственно обоснованной мерой пресечения для Черкалина", - заявил представитель СК.

Ранее суд продлил до 24 и 25 сентября срок содержания под стражей двум другим фигурантам дела, Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах.

По второму делу, помимо Черкалина, проходят двое его бывших подчиненных, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.