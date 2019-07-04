Врачи главного госпиталя Росгвардии отстранены от должности после дела о взятке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Руководство Росгвардии отстранило от должностных обязанностей врачей главного ведомственного госпиталя, подозреваемых во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Данные военнослужащие отстранены от исполнения своих должностных обязанностей на время проведения следственных действий. Росгвардия и в дальнейшем будет совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах", - сказал собеседник агентства.

Операция по выявлению недобросовестных врачей проводилась совместно с ФСБ, а отстранение их от должностей - следствие принципиальной позиции директора Росгвардии, отметили в пресс-службе.

Ранее медиахолдинг РБК сообщил о том, что против врачей госпиталя возбуждено уголовное дело о взятке за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии. С помощью таких медицинских заключений военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья.