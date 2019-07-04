ДТП с участием мопеда произошло на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Авария с участием мопеда произошла на юго-востоке Москвы, два человека пострадали, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 62 по Люблинской улице произошло ДТП с участием мопеда. По предварительной информации, двое молодых людей на мопеде врезались в бетонное заграждение", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на мопеде ехали три человека.

В результате ЧП пострадали два человека, их осматривает скорая.

По данным ГИБДД Москвы, двое молодых людей ехали по пешеходному тротуару и врезались в цветочную бетонную клумбу. "Они получили травмы", - сообщили в ГИБДД.

В новость были внесены изменения (20:00 мск) — приводятся уточненные данные о числе пострадавших, добавлена новая цитата.