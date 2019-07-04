В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один человек погиб и еще один пострадал.

"На Киевском шоссе в районе деревни Рассудово автомобиль сбил людей, стоявших на обочине. По предварительной информации, один человек пострадал, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, уточнив, что автоавария произошла на 67 км Киевского шоссе.